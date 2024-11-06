Пальмової олії у деяких продуктах в Україні більше не буде: що змінилось

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №5148, який забороняє використання у виробництві деяких продуктів гідрогенізованих рослинних жирів та олій, а також пальмового стеарину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний законопроект .

Що змінює підписаний президентом закон

Підписаний президентом законопроект передбачає:

підвищення якості харчових продуктів, які споживаються дітьми

гармонізацію українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами ЄС

У прикінцевих і перехідних положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тим часом в дію він вводиться через один рік із дня його опублікування.

Згідно з документом, в Україні під час виробництва харчових продуктів забороняється:

використання гідрогенізованих (штучних) рослинних жирів та олій, а також пальмового стеарину (твердої фракції очищеної та рафінованої пальмової олії) у виробництві дитячого харчування

використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій - якщо вміст трансжирних кислот (які не є трансжирними кислотами, що природно містяться у жирах тваринного походження) у призначеному для кінцевого споживача харчовому продукті перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, які містяться в цьому продукті

Крім того, виробникам забороняється використовувати назви "шоколад", "білий шоколад", "молочний шоколад", "родинний молочний шоколад", "шоколад "a la taza" та "шоколад "familiar a la taza" - якщо в їхніх продуктах містяться тваринні жири (крім молочного жиру).

Аналогічно забороняється використання таких назв, якщо у продуктах містяться рослинні жири (крім тих, які відповідають усім вимогам і зазначені в офіційному переліку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів).

Насамкінець, оператори ринку при постачанні харчових продуктів іншим виробникам зобов'язуються надавати інформацію про кількість трансжирних кислот у своїх продуктах.

А маркування харчової продукції, що містить пальмову олію, має бути чіткою та зрозумілою.