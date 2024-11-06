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Пальмового масла в некоторых продуктах в Украине больше не будет: что изменилось

Среда 06 ноября 2024 17:32
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Пальмового масла в некоторых продуктах в Украине больше не будет: что изменилось Продукты для детей должны быть качественными (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5148, запрещающий использование в производстве некоторых продуктов гидрогенизированных растительных жиров и масел, а также пальмового стеарина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Что изменяет подписанный президентом закон

Подписанный президентом законопроект предусматривает:

  • повышение качества потребляемых детьми пищевых продуктов
  • гармонизацию украинского законодательства в сфере детского питания с требованиями ЕС

В заключительных и переходных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Между тем, в действие он вводится через один год со дня его опубликования.

Согласно документу, в Украине при производстве пищевых продуктов запрещается:

  • использование гидрогенизированных (искусственных) растительных жиров и масел, а также пальмового стеарина (твердой фракции очищенного и рафинированного пальмового масла) в производстве детского питания
  • использование гидрогенизированных растительных жиров и масел - если содержание трансжирных кислот (которые не являются трансжирными кислотами, естественно содержащимися в жирах животного происхождения) в предназначенном для конечного потребителя пищевом продукте превышает 2 грамма на 100 грамм общего количества всех жиров, содержащихся в этом продукте

Кроме того, производителям запрещается использовать названия "шоколад", "белый шоколад", "молочный шоколад", "семейный молочный шоколад", "шоколад a la taza" и "шоколад familiar a la taza" - если в их продуктах содержатся животные жиры (кроме молочного жира).

Аналогично запрещается использование таких названий, если в продуктах содержатся растительные жиры (кроме тех, которые отвечают всем требованиям и указаны в официальном перечне центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов).

В заключение, операторы рынка при поставке пищевых продуктов другим производителям обязуются предоставлять информацию о количестве трансжирных кислот в своих продуктах.

А маркировка пищевой продукции, содержащей пальмовое масло, должна быть четкой и понятной.

Пальмовое масло в продуктах питания

Напомним, пальмовое масло - это съедобное растительное масло, которое получают из плодов африканской масличной пальмы.

Продукты с его добавлением долго хранятся, держат форму благодаря тугой структуре и стоят относительно недорого. Учитывая такие качества пальмовое масло на протяжении последних лет становилось все более популярным среди некоторых производителей.

В то же время пальмовое масло содержит насыщенные жирные кислоты, поэтому употребление продуктов с его добавлением существенно повышает их содержание в организме.

Согласно выводам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление пальмового масла приводит к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а производство наносит вред природе.

Индустрию по производству и продаже пальмового масла сравнивают даже с производством табачных и алкогольных изделий (как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламных агентств и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью).

Содержать пальмовое масло может молочная продукция, полуфабрикаты, пищевые продукты длительного хранения, печенье, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, маргарины и т.д.

Читайте также, какие масла категорически не подходят для жарки.

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