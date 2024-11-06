Пальмового масла в некоторых продуктах в Украине больше не будет: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5148, запрещающий использование в производстве некоторых продуктов гидрогенизированных растительных жиров и масел, а также пальмового стеарина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект .

Что изменяет подписанный президентом закон

Подписанный президентом законопроект предусматривает:

повышение качества потребляемых детьми пищевых продуктов

гармонизацию украинского законодательства в сфере детского питания с требованиями ЕС

В заключительных и переходных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Между тем, в действие он вводится через один год со дня его опубликования.

Согласно документу, в Украине при производстве пищевых продуктов запрещается:

использование гидрогенизированных (искусственных) растительных жиров и масел, а также пальмового стеарина (твердой фракции очищенного и рафинированного пальмового масла) в производстве детского питания

использование гидрогенизированных растительных жиров и масел - если содержание трансжирных кислот (которые не являются трансжирными кислотами, естественно содержащимися в жирах животного происхождения) в предназначенном для конечного потребителя пищевом продукте превышает 2 грамма на 100 грамм общего количества всех жиров, содержащихся в этом продукте

Кроме того, производителям запрещается использовать названия "шоколад", "белый шоколад", "молочный шоколад", "семейный молочный шоколад", "шоколад a la taza" и "шоколад familiar a la taza" - если в их продуктах содержатся животные жиры (кроме молочного жира).

Аналогично запрещается использование таких названий, если в продуктах содержатся растительные жиры (кроме тех, которые отвечают всем требованиям и указаны в официальном перечне центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов).

В заключение, операторы рынка при поставке пищевых продуктов другим производителям обязуются предоставлять информацию о количестве трансжирных кислот в своих продуктах.

А маркировка пищевой продукции, содержащей пальмовое масло, должна быть четкой и понятной.