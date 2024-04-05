Палмер і Гарначо організували гольову перестрілку "Челсі" та МЮ з драмою у фіналі: відео

Англія, Прем'єр-ліга, 31-й тур

"Челсі" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3

Голи: Галлахер, 4, Палмер, 19, 90+10 (обидва – пенальті), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39

"Сині" відкрили рахунок у дебюті зустрічі, коли Галлахер із льоту з меж штрафного відправив м'яч у сітку низом. Закріпив перевагу лондонців Палмер. Новий лідер "Челсі" впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Кукурельї.

Утім, "Юнайтед" відшукав внутрішні резерви, щоб зрівняти рахунок ще до перерви. Спершу Гарначо втік на побачення з голкіпером і з близької відстані переграв Петровіча. А потім Фернандеш головою з кількох метрів відправив м'яч у сітку після навісу Далота.

У другій половині МЮ взагалі вийшов вперед. Антоні прорвався правим флангом і лівою класно вирізав передачу до чужого штрафного. Там на передачу бразильця вже чекав Гарначо, який цього разу головою пробив повз воротаря – 2:3.

Проте, в доданий арбітром час "Челсі" повністю перевернув матч. Палмер після фолу на Мадуеке з одинадцятиметрової позначки розвів м'яч і Петровіча по різних кутах. А в останній атаці "синіх" невтомний Палмер отримав передачу Фернандеса та з рикошетом від оборонця пробив Онану – 4:3 у підсумку!

Михайло Мудрик з'явився в старті "Челсі". На полі українець провів 71 хвилину. Замість нього з лави запасних вийшов Стерлінг. Статистика Мудрика в сезоні АПЛ – 23 поєдинки, 4 голи, 2 асисти.