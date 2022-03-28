Палкин: если мир не поможет остановить войну в Украине, завтра она будет в Европе

Российская армия уничтожает мирные города и их жителей, убивает детей, это преступления против человечности, за которые должны нести ответственность все причастные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ФК "Шахтер" Сергея Палкина для Daily Mail.

По его словам, Украина может продолжать сдерживать оккупантов и выиграть войну, но для это нужна дополнительная помощь и поддержка в усилиях по отражению атак Путина со стороны всего цивилизованного мира.

"Я верю, что Украина выиграет эту войну. Но нам нужна поддержка. Сегодня Украина борется не только за свою землю, Украина защищает всю Европу и ценность свободного демократического мира. Если мы вместе не остановим эту войну, завтра она будет в Центральной Европе", - заявил он.

Палкин также отметил, что любые разговоры о будущем возможны только после окончания войны.

"Мы будем думать и говорить о будущем на следующий день после окончания войны. На данный момент у нас совсем другие приоритеты и цели - они нацелены на нашу победу, и мы приложим все усилия для победы", - добавил он.

Гендиректор "Шахтера" также заявил, что разделяет мнение Рината Ахметова о том, что Украина выиграет эту войну и будет восстановлена.

"Он (Ринат Ахметов, - ред.) готов вложить все свои силы и средства, чтобы Украина выздоровела и снова стала сильной и процветающей страной. Я разделяю точку зрения президента и уверен, что Украина выйдет из этой войны сильной и единой нацией, тем самым укрепит целостность Европы и станет ее надежным союзником в сфере безопасности и дальнейшего развития", - добавил Палкин.

Напомним, ФК "Шахтер" организовал эвакуацию 85 несовершеннолетних игроков клубной академии из Украины в Хорватию.