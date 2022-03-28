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Палкін: якщо світ не допоможе зупинити війну в Україні, завтра вона буде в Європі

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Понеділок 28 березня 2022 11:07
Палкін: якщо світ не допоможе зупинити війну в Україні, завтра вона буде в Європі
Автор: Артем Горовенко

Російська армія знищує мирні міста і їх жителів, вбиває дітей, це злочини проти людяності, за які повинні нести відповідальність всі причетні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора ФК "Шахтар" Сергія Палкіна для Daily Mail.

За його словами, Україна може продовжувати стримувати окупантів і виграти війну, але для це потрібна додаткова допомога і підтримка в зусиллях з відбиття атак Путіна з боку всього цивілізованого світу.

"Я вірю, що Україна виграє цю війну. Але нам потрібна підтримка. Сьогодні Україна бореться не тільки за свою землю, Україна захищає всю Європу і цінність вільного демократичного світу. Якщо ми разом не зупинимо цю війну, завтра вона буде в Центральній Європі", - заявив він.

Палкін також зазначив, що будь-які розмови про майбутнє можливі тільки після закінчення війни.

"Ми будемо думати і говорити про майбутнє на наступний день після закінчення війни. На даний момент у нас зовсім інші пріоритети і цілі - вони націлені на нашу перемогу, і ми докладемо всіх зусиль для перемоги", - додав він.

Гендиректор "Шахтаря" також заявив, що поділяє думку Ріната Ахметова про те, що Україна виграє цю війну і буде відновлена.

"Він (Рінат Ахметов, - ред.) готовий вкласти всі свої сили і засоби, щоб Україна одужала і знову стала сильною і процвітаючою країною. Я поділяю точку зору президента і впевнений, що Україна вийде з цієї війни сильною і єдиною нацією, тим самим зміцнить цілісність Європи і стане її надійним союзником у сфері безпеки і подальшого розвитку", - додав Палкін.

Нагадаємо, ФК" Шахтар " організував евакуацію 85 неповнолітніх гравців клубної академії з України до Хорватії.

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