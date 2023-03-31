Паливо подешевшало за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 31 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне пальне на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,01 гривень за літр (-0,11 гривень), на дизельне пальне - 47,22 гривень за літр (-0,12 гривень), на автогаз - 21, 72 гривні за літр (-0,04 гривні).

На початку року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Зазначимо, світові ціни на нафту марки Brent березень упали з 84 до 79 доларів за барель. Оскільки Україна імпортує весь обсяг палива, це спричинило вартість нафтопродуктів.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав на 2 гривні до 38,2 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.