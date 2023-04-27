Паливо дешевшає: ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні
Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 27 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз також подешевшав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,59 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 46,00 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 21, 74 гривні за літр (-0,01 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За прогнозом НБУ, у 2023 році одним із основних факторів подорожчання палива стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень.
Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев заявив, що зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.