Пальне дешевшає: скільки коштують дизель, автогаз та бензин на АЗС

Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 13 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин трохи подорожчав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,39 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 48,92 гривень за літр (-0,04 гривень), на автогаз - 22, 82 гривні за літр (-0,13 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.
За лютий бензин подешевшав на 2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз - на 10,5%.
На початку березня курс долара в Україні впав більш ніж на 1 гривню - нижче 39 гривень за долар.