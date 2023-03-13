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Пальне дешевшає: скільки коштують дизель, автогаз та бензин на АЗС

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Україна, Понеділок 13 березня 2023 12:59
Пальне дешевшає: скільки коштують дизель, автогаз та бензин на АЗС Фото: ціни на паливо знижуються на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 13 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин трохи подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,39 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 48,92 гривень за літр (-0,04 гривень), на автогаз - 22, 82 гривні за літр (-0,13 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Пальне дешевшає: скільки коштують дизель, автогаз та бензин на АЗС

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За лютий бензин подешевшав на 2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз - на 10,5%.

На початку березня курс долара в Україні впав більш ніж на 1 гривню - нижче 39 гривень за долар.

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Ціни на бензин
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