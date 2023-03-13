Топливо дешевеет: сколько стоят дизель, автогаз и бензин на АЗС
Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 13 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин немного подорожал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,39 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 48,92 гривен за литр (-0,04 гривен), на автогаз - 22,82 гривен за литр (-0,13 гривен).
Розничные цены в Украине:
Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.
За февраль бензин подешевел на 2,4%, дизельное топливо на 5,1%, автогаз - на 10,5%.
В начала марта курс доллара в Украине упал более чем на 1 гривну - ниже 39 гривен за доллар.