Топливо дешевеет: сколько стоят дизель, автогаз и бензин на АЗС

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 13 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин немного подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,39 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 48,92 гривен за литр (-0,04 гривен), на автогаз - 22,82 гривен за литр (-0,13 гривен). Розничные цены в Украине: