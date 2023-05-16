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Паливо дешевшає: скільки коштують бензин та дизель на АЗС

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 15:49
Паливо дешевшає: скільки коштують бензин та дизель на АЗС Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 16 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,27 гривні за літр (-0,18 гривні), на дизельне пальне 43,89 гривні за літр (-0,15 гривні), на автогаз 21,84 гривні. за літр (+0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Паливо дешевшає: скільки коштують бензин та дизель на АЗС

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent впали нижче за 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, цього року паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

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Ціни на бензин
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