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Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 14:14
Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС Фото: ціни на паливо знижуються на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні 17 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,27 гривень за літр (-0,06 гривень), на дизельне паливо - 48,17 гривень за літр (-0,08 гривень), на автогаз - 22, 31 грн за літр (-0,16 грн).

Роздрібні ціни в Україні:

Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За даними Держстату, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,4% - до 51,7 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.

Крім того, на початку березня курс долара в Україні впав більш ніж на 1 гривню - нижче за 39 гривень за долар, що робить паливо ще дешевшим.

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Ціни на бензин
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