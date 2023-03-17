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Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

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Украина, Пятница 17 марта 2023 14:14
Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС Фото: цены топливо снижаются на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине 17 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,27 гривен за литр (-0,06 гривен), на дизельное топливо - 48,17 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз - 22,31 гривен за литр (-0,16 гривен).

Розничные цены в Украине:

Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

По данным Госстата, в феврале по сравнению с январем бензин А-92 подешевел на 3,4% до 49,0 гривен за литр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,4% до 51,7 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 11,9% до 24,5 гривен за литр.

Кроме того, в начала марта курс доллара в Украине упал более чем на 1 гривну - ниже 39 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевел.

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