Паливної кризи після запроваджених Європою санкцій на російське пальне не буде, - власник UPG

"Великі компанії вибудували логістичні ланцюжки, наповнили бази та мають перехідний запас. Тож ми з вами не відчуємо ажіотажу, який був у Європі на початку війни. Усе працює, і працює добре. Тож збоїв у постачанні не буде", - пояснив бізнесмен, відповідаючи на запитання, чи загрожує країні повторення паливної кризи.

Він також зазначив, що до змін готові як європейські, так і українські компанії.

Крім того, Володимир Петренко звернув увагу, що наразі на вітчизняному ринку нафтопродуктів спостерігається зниження цін та пояснив, із чим це пов’язано.

"Протягом минулого місяця український ринок в оптовому сегменті впав на три гривні, а в роздрібному – на одну гривню. Це і є свідченням того, що ринок перенасичений, дуже живий, навіть дещо агресивний. Усі шукають, де їм продати ресурс. Для розуміння: 50% пального завозиться маленькими компаніями, що мають один-два бензовози. І всім треба продати. Наслідок - ціни обвалюються", - сказав бізнесмен.

Він нагадав, що сьогодні UPG отримує продукти виключно з європейських заводів. Це потужності таких виробників, як Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol тощо.

UPG термінал в Польщі (фото: прес-офіс компанії)

Щодо асортименту пального, представленого сьогодні на АЗК мережі UPG, то для кожного авто тут є свій різновид пального: звичайний 95-й бензин, де октанове число дорівнює 95, і upg95, де октанове число до 97 одиниць, і 100-й бензин з октановим числом понад 100, і зимовий дизель із температурою замерзання –20, і арктичний з температурою замерзання –36.

За словами Петренка, його компанія припинила співпрацю з країнами-агресорками та не відновлюватиме її за жодних умов: "Ми припинили будь-які відносини з білоруссю. З 24 лютого 2022 року ми опинилися у ситуації, коли в один день у нас зупинилося все: і нормальне життя, і бізнес. Зазначу, що з головним агресором ми не співпрацюємо ще з 2014 року, за цей час звідти не було завезено жодного літра пального".