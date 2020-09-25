У Пальчевского рассказали, как планируют развивать экономику

Первоначальный уровень дохода населения в экономике является отправной точкой для определения функции сбережений и инвестиций. В своей программе "Перемога Пальчевского" акцентирует внимание на социальной сфере и развитии экономики.

Об этом заявил экономист политсилы Алексей Кущ в Facebook.

"Если у бизнеса сокращается размер прибыли, то не будет средств и на инвестиции. Если падают доходы населения – не будет и сбережений. Это все предпосылки возникновения "ловушки нищеты". Работая на экономической программой партии "Перемога Пальчевского", я пытался найти правильные ответы эти вызовы", - поведал он.

Эксперт также отмечает, что необходима максимизация государственных инвестиций по трем направлениям: медицина, образование, наука.

"Активация дополнительных источников средств в результате проведения реструктуризации внешних и внутренних государственных долгов. Частично использование эмиссионных ресурсов НБУ. Также нужно создать национального резервного фонда за счет обложения экспортными пошлинами сырьевого экспорта и финансирование за счет средств фонда инвестиций в системную инфраструктуру государства и критическую инфраструктуру городов", - уверен Кущ.

Напомним, ранее представитель политической силы "Перемога Пальчевского" представил модель, которая позволит существенно сократить стоимость газа для населения.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.