У Пальчевского предложили построить жилье для людей из аварийных домов

Действующая власть игнорирует проблемы обветшания жилищного фонда Киева, ведь более 5 тысяч домов Киева относят к устаревшим зданиям, которые непригодны для полноценной эксплуатации.

Об этом заявил экономист, один из авторов экономической программы "Перемоги Пальчевского" Алексей Кущ в Facebook.

"По данным Киевгенплана, 5395 домов Киева относят к устаревшим зданиям, которые непригодны для полноценной эксплуатации. В них живет 567 тысяч человек, почти 1/6 жителей города. Площадь новых киевских фавел составляет 12,3 млн м. кв. Именно поэтому, нынешняя власть Киева, к сожалению, "не работает". Для строительства новых домов на смену ветоши придется потратить минимум 4 млрд дол. или более одного городского бюджета", - утверждает он.

В то же время экономист предложил решение проблемы - восстановление функций главного управления капитального строительства при КГГА и начало полномасштабного строительства муниципального жилья для жителей ветхих домов и гостинок.

"У города должно быть несколько программ. В рамках программы партии "Перемога Пальчевського" мы предлагаем начинать с малого - первых 100 тыс. м. кв. муниципального жилья для переселения людей из наиболее аварийных объектов. В дальнейшем, объем такого строительства необходимо увеличивать до 0,5 млн м. кв. жилья в год, с тем, чтобы в перспективе ближайших десяти лет решить проблему киевских "фавел, а быстрых решений тут не будет", - добавил он.

Напомним, ранее представитель политической силы "Перемога Пальчевского" представил модель, которая позволит существенно сократить стоимость газа для населения.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.