Пальчевский: выборы приведут к большим политическим изменениям в стране

Страна неудержимо катится к новому периоду, а для власти начался обратный отсчет.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева и лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в Facebook.

"Им (власти, - ред.) надо готовиться к тому, о чем говорят сейчас все – к большим политическим изменениям и учить иностранные языки, в зависимости от этнического происхождения и, скажем так, представлений о красоте мира. Если успеют", - заявил Пальчевский.

В то же время, политик раскритиковать поездку нардепов от фракции "Слуга народу" на Донбасс.

"Эти люди, которые на паровозе, летящем в сторону Донбасса с шариками, едут в стиле "выйди, розбийныку" агитировать нас перед очередными выборами и дурить нам голову, должны знать - никаких шансов у них нет ни в малых городах, ни в больших", - добавил Пальчевский.

По его словам, представители новой власти вошли в конгломерацию с олигархическими кланами на местах.

"Что касается Киева, Одессы, Днепра, абсолютно ясно, что есть смычка между президентом - борцом за справедливость" и старыми городскими элитами. Всех местных жуликов поддерживают новые жулики", - отметил политик.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.