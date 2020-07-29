ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пальчевский: власть должна нести ответственность за избираемых министров

Киев, Среда 29 июля 2020 17:52
Пальчевский: власть должна нести ответственность за избираемых министров
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По его мнению, в провальной подготовке к пандемии виноваты депутаты, а не профильный министр

Бизнесмен Андрей Пальчевский считает неправильным перекладывание всей ответственности за ситуацию в сфере здравоохранения на министра Максима Степанова, поскольку его предшественники не провели должную подготовку к пандемии коронавируса.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, комментируя сбор подписей за отставку Степанова.

"Степанов у нас министр здравоохранения номер три. До него было еще два министра здравоохранения, которых ставила Рада. Они что, не понимали, когда ставили министра №1, что она не готова? Она ведь абсолютно была не готова. Ее использовали и выбросили. Дальше заходит другой. Он тоже не готов", - считает Пальчевский.

По его мнению, в провальной подготовке к пандемии виноваты депутаты, которые не принимали необходимых законов, а не министр, у которого на это не было времени.

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" уверен, что команда президента должна нести ответственность за профессиональный уровень избираемых парламентом министров.

"Банковая должна была сказать свое слово о том, где стратегические запасы (медицинских масок, - ред.), почему депутатский корпус так поздно среагировал, и почему такие слабые министры проводятся парламентом. Кто будет нести ответственность?" - заявил Пальчевский.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКоронавирусАндрей Пальчевский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь