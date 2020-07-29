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Пальчевський: влада повинна нести відповідальність за міністрів, яких призначає

Київ, Середа 29 липня 2020 17:04
Пальчевський: влада повинна нести відповідальність за міністрів, яких призначає
Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

На його думку, в провальній підготовці до пандемії винні депутати, а не профільний міністр

Бізнесмен Андрій Пальчевський вважає неправильним перекладання всієї відповідальності за ситуацію у сфері охорони здоров'я на міністра Максима Степанова, оскільки його попередники не провели належну підготовку до пандемії коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу 112, коментуючи збір підписів за відставку Степанова.

"Степанов у нас міністр охорони здоров'я номер три. До нього було ще два міністри охорони здоров'я, яких ставила Рада. Вони що, не розуміли, коли ставили міністра №1, що вона не готова? Адже вона була абсолютно не готова. Її використали і викинули. Далі заходить інший. Він теж не готовий", - вважає Пальчевський.

На його думку, в провальній підготовці до пандемії винні депутати, які не брали необхідних законів, а не міністр, у якого на це не було часу.

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" впевнений, що команда президента повинна нести відповідальність за професійний рівень обираються парламентом міністрів.

"Банкова повинна була сказати своє слово про те, де стратегічні запаси (медичних масок, - ред.), чому депутатський корпус так пізно зреагував, і чому такі слабкі міністри проводяться парламентом. Хто буде нести відповідальність?" - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова у другий тур виборів мера Києва проходять два кандидати - Володимир Кличко та Андрій Пальчевський. Водночас, Пальчевський поки офіційно не оголосив про своє висунення.

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