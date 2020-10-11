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Пальчевский: для создания рабочих мест нужно строить заводы по всей Украине

Автор: РБК-Украина

В Украине нужно создавать условия для развития мощных отечественных предприятий по всей Украине. Это позволит создать новые рабочие места и наполнить местные бюджеты.

Об этом заявил бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский во время общения с работниками завода "СБК-Озера".

"Приятно видеть успешное украинское предприятие, которое производит экологическую продукцию, что используются в строительстве для возведения несущих внешних, внутренних стен и внутренних перегородок. Нам нужны инвестиции для строительства таких же мощных заводов в каждой области Украины. Это даст возможность создавать новые рабочие места и наполнять местные бюджеты", - сказал Андрей Пальчевский.

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По мнению политика, у завода есть хорошие перспективы занять конкурентные позиции среди игроков европейского рынка, но для этого ему нужна значительная государственная поддержка.

"Наше государство должно иметь четкую стратегию поддержки украинских производителей для их выхода на международные рынки. Ведь экспорт отечественной продукции даст возможность получать существенные поступления в государственный бюджет Украины", - добавил Пальчевский.

Напомним, что согласно последним социологическим исследованиям, рейтинг Андрея Пальчевского продолжает расти и сейчас его поддерживают уже более 20% опрошенных.

Завод "СБК-Озера" является одним из крупнейших среди предприятий компании СБК и первый завод по производству поризованных керамических блоков в Украине.

Предприятие является совместным инвестиционным проектом компании СБК, Европейского банка реконструкции и развития и BNP Paribas Group.

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