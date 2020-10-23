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Пальчевский отреагировал на обвинения в российском гражданстве

Автор: РБК-Украина

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский отреагировал на обвинения в российском гражданстве. В частности, политик показал свой украинский паспорт, отрицая все обвинения касательно двойного гражданства.

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Об этом Пальчевский заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Вот он - украинский (паспорт, - ред.). Тут написано, что я родился в 1961 году, здесь, в городе Киеве. А не то что утверждают", - заявил он.

Пальчевский утверждает, что против него идет спланированная дискриминационная компания, и подобные обвинения - один из ее элементов.

"Компания по очернению, как вы понимаете, захлестывает все мыслимые и немыслимые представления. Ну ничего. Пойдем, проголосуем. Пусть каждый из нас в этот день подумает о том, что паспорт и Украина не пустые слова", - добавил он.

Напомним, 22 октября в сеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

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Новости Украины Российская ФедерациявыборыгражданствоАндрей Пальчевский