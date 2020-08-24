Пальчевский обратился к украинцам: нам нужно научиться объединяться 

Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)

Пальчевский поздравил украинцев с Днем независимости

Бизнесмен, лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский поздравил украинцев с Днем независимости. По его словам, 29 лет - мало для человека, но много для страны.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Всех, кто любит Украину - поздравляю с Днем независимости. 29 лет мало для человека, но много для страны. Мы научились выбирать. Мы научились отстаивать свои интересы. Нам нужно научиться объединяться и побеждать! Вот этого и я хотел бы пожелать", - сказал Пальчевский.

Также бизнесмен считает, что украинцы научились выбирать и больше не дадут шанс "самозванцам", которые предают интересы страны.

Напомним, ранее Пальчевский заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев.

В интервью РБК-Украина Пальчевский заявил, что у него есть план восстановления экономики всей Украины.

Согласно последним данным Центра Разумкова в киевскую городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Победа Пальчевского", "Сила и честь", ВО "Батькивщина".