Пальчевский: местная власть станет началом гражданского неповиновения

Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что власть допустила ошибку, закрывая людей на карантин и одновременно разрешая работу ночных заведений и ресторанов, владельцы которых являются представителями власти.

Об этом он заявил в эфире телеканала News One.

"Мешает ли власти COVID? Нет! Потому что COVID не мешал работе ночных клубов, дискотек, приближенных к сильным мира сего ресторанам, компаниям. Но зато можно было очень спокойно разогнать людей по квартирам, ссылаясь на то, что они в "красной зоне", - заявил Пальчевский.

Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" также прогнозирует нарастание противостояния между представителями местных органов управления и центральной властью.

"Сопротивление мэров, начиная от Черкасс и заканчивая большими городами, это очень сильная тенденция. Люди убегают от центра из Киева и прячутся в местной власти. Вот именно местная власть и будет началом противостояния и гражданского неповиновения. Я не имею в виду Майдан. Ведь украинцы научены горьким опытом двух не самых удачных Майданов", – сказал Андрей Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой является Андрей Пальчевский.

Согласно исследованию Центра Разумкова - Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.