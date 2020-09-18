ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пальчевский: за 6 лет власть в Киеве не открыла ни одной новой станции метро

Киев, Пятница 18 сентября 2020 12:33
Пальчевский: за 6 лет власть в Киеве не открыла ни одной новой станции метро
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По словам Пальчевского, в столице можно ежегодно открывать четыре станции метро в разных районах

На строительство 17 метров тоннеля метро на столичном массиве Виноградарь было потрачено 4 млрд гривен. Однако, столичные власти за 6 лет не открыла ни одной новой станции метро.

Об этом заявил бизнесмен, лидер партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в Facebook.

"За два года на эти деньги было построено аж целых 17 метров тоннеля. А четыре миллиарда исчезли", - заявил он.

Пальчевский утверждает, что за 6 лет столичная власть не открыла ни одной новой станции метро, а город утонул в пробках, киевляне дышат выхлопными газами.

В то же время, по его словам, в столице можно ежегодно открывать четыре станции метро в разных районах.

"Это абсолютно экономически обоснованно. И за следующие 5 лет мы сможем построить современное, комфортное метро в каждом районе города", - уверен он.

Напомним, 15 сентября Пальчевского официально выдвинули кандидатом в мэры Киева, а политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах.

Как сообщало РБК-Украина, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика КиевметроАндрей Пальчевский
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь