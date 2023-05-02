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"Палаючі результати". В розвідці показали роботу власної флотилії дронів-камікадзе

Фото: в розвідці України показали роботу власної флотилії дронів-камікадзе (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники показали, як яскраво палає ворожа техніка та позиції російських окупантів після ударів нового ударного підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки України.

Так, ще в січні спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Крила" анонсував створення власної флотилії FPV дронів-камікадзе.

"І вже сьогодні маємо змогу спостерігати за результатами роботи наших пілотів", - йдеться в повідомленні.

На кадрах один з розвідників зізнається, що кожен раз, коли підпалював, то дзвонив "101", в "пожарку", та питав, чи готові вони. Не розуміючи питання там відповідали: "До чого?", а у відповідь чули: "До нового підпалу".

"А для чого це я робив? Мені подобається, як воно горить, як люди метушаться. Намагаються руками загасити, а воно ще дужче горить", - каже він.

Як повідомлялось, окупанти наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Крім цього, російська окупаційна армія продовжує проводити безуспішні наступальні дії та будує рубежі оборони.

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