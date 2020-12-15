Палатный: Киевсовет должен оставить амбиции и работать в интересах киевлян

Комиссии Киевсовета сформированы справедливо с широким представительством всех фракций и должны работать в интересах киевлян.

Об этом в интервью УНИАН сообщил Артур Палатный, член политсовета партии "УДАР", нардеп VII-VIII созывов, который возглавлял комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд.

По его мнению, главным критерием для членов и глав комиссий был профессионализм, а не партийная принадлежность.

"Виталий Кличко с самого начала акцентировал: мы хотим консолидировать все фракции и не собираемся устраивать драку за комиссии. На мой взгляд, они сформированы справедливо, сбалансировано с представительством всех фракций. Нас это устраивает", - сказал Артур Палатный.

Политик также добавил, что "УДАР", который стал вторым в Киевсовете по числу мандатов, поступился личными амбициями и возглавил только две комиссии, как и представители "Голоса", "Единства", "Батькивщины", ОПЗЖ. Недовольство некоторых депутатов составом комиссий Артур Палатный назвал "политикой".

"Мы не жалуемся на то, что у нас меньше преференций и наши права не учли. Призываю всех депутатов отказаться от такого деструктивного подхода и начать работать. Киевлянам не интересны ссоры и выяснение отношений, им нужен результат и чем быстрее, тем лучше", - добавил Палатный.

Он также позитивно оценил усилия столичной власти по борьбе с Covid-19. Город своими силами подготовил порядка 5 тысяч коек в коммунальных медучреждениях, почти половина из них - с подачей кислорода. Стартовала подготовка логистики к приему вакцины.

Кроме того, городская власть остается в тесной коммуникации с бизнесом и намерена продлить льготы тем, кто наиболее пострадал от карантинных ограничений. Еще одно важное голосование на ближайшей сессии - принятие бюджета на 2021 год. На финансирование учреждений здравоохранения и целевые программы в нем предусмотрено 5,5 млрд грн.

По мнению Палатного, несмотря на коронакризис в 2021 году город сможет в полном объеме профинансировать запланированные инфраструктурные объекты. Среди них станции метро Мостицкая и Проспект Правды, реконструкция Арсенальной площади и Центрального автовокзала. Строительство моста на Оболонской набережной и велодорожки от Подола до моста Патона.

"Виталий Кличко возглавил Киев в 2014 году и за это время неоднократно демонстрировал свою способность быть эффективным менеджером в самых сложных условиях. Уверен, коронакризис не помешает реализовать эти проекты", - резюмировал Палатный.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилагает усилия, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного Киевсовета. Его партия "УДАР" уступила в своих амбициях ради компромисса и объединения всех политических сил.