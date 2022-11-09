Палатний: уряд має налагодити безперебійні поставки в Україну трансформаторів та генераторів

Уряд дослухався до пропозиції скасувати податки на енергетичне обладнання, щоб воно стало більш доступним для українців. Окрім цього потрібно налагодити безперебійну доставку в Україну акумуляторів, генераторів та інших приборів живлення та обігріву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Української команди" Артура Палатного у Facebook.
"Лише вчора я вийшов з ініціативою терміново скасувати усі мита і податки на ввезення енергетичного обладнання та відкрити для нього зелений коридор, щоб кожна родина могла забезпечити себе взимку теплом. Після цього прем’єр-міністр повідомив, що податки скасовано. Це приклад оперативного і правильного реагування на виклики, що постають перед нами напередодні зими. Але, окрім скасування податків, не менш важливо налагодити оперативне постачання необхідного обладнання", - заявив Палатний.
Він підкреслив, що важливо налагодити постачання обладнання не лише для обігріву людей, але й для ремонту пошкоджень на об’єктах енергетики.
"Після масованих атак росії на об’єкти критичної інфраструктури у енергетиків вичерпуються запаси матеріалів та обладнання для відновлення мереж. Водночас виникають складнощі з пошуком необхідних товарів за кордоном", - зазначив керівник "Української команди".
Палатний також нагадав, що США вже заявили про готовність надати Україні підтримку в енергетичній сфері і допомогти в отриманні такої допомоги від інших країн. Тепер уряд має визначити необхідність в енергетичному обладнанні для потреб мешканців та виробництв.
"Наступним логічним кроком має стати створення вичерпного переліку необхідного устаткування та налагодження безперебійних поставок з-за кордону. Генераторів та засобів опалення - для обігріву людей в разі блекаутів. Трансформаторів, вимикачів, кабельної продукції та автоматики - для відновлення пошкоджених та зруйнованих потужностей. Це потрібно, щоб економіка продовжувала працювати, забезпечуючи надійний тил для наших захисників", - наголосив Артур Палатний.
Нагадаємо, раніше Палатний виступив з ініціативою скасувати податки та мита для акумуляторів, генераторів, обігрівачів та іншого енергетичного устаткування.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 8 листопада повідомив, що Кабмін звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для проходження цього опалювального сезону товари.
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