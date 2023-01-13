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Палатний: "Українська команда" передала військовим спеціальні комплекти форми з Німеччини

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П'ятниця 13 січня 2023 14:09
Палатний: "Українська команда" передала військовим спеціальні комплекти форми з Німеччини Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" передав спеціальні комплекти форми з Німеччини українським захисникам, які виконують завдання у безпосередній близькості до ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного в Facebook.

"Сьогодні "Українська команда" передає спеціальні комплекти одягу нашим воїнам одного з Легіонів. Ці спеціальні костюми ми отримали з Німеччини від наших партнерів. Комплекти для спецодягу допоможуть нашим захисникам, які виконують завдання у безпосередній близькості до ворога, лишатися непомітними, а головне в теплі. А отже, збережуть їхні життя", - повідомив Палатний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Українська команда" організувала збір 2 мільйонів гривень та придбала для бійців Центру спеціальних операцій дрони-камікадзе. Вони вже нищать ворожу техніку у найгарячіших точках.

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