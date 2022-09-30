Палатний наполягає на жорсткій відповіді на російську анексію: треба відключити від SWIFT

"Якою має бути відповідь України та світу на проголошення анексії українських земель? Керівництво України має нарешті остаточно викинути російський бізнес та російських олігархів з України, а не йти на компроміси з агентами впливу кремля, особливо у високим владних кабінетах. Запровадити тотальні санкції проти російського бізнесу та провести тотальну конфіскацію всіх російських активів", - заявив Палатний.

Світова спільнота, за його словами, має вжити насправді дієвих санкцій проти росії.

"Цивілізований світ має затвердити не восьмий чи девʼятий пакет санкцій, а дієвий. Відключити банківську систему росії від системи SWIFT, встановити повне ембарго на енергоносії, зупинити сировинну економіку росії. Назавжди закрити цю державу-бензоколонку", - зазначив Палатний.

Крім того, керівник "Української команди" наголосив, що західні партнери мають надати Україні новітнє озброєння.

"Наші партнери мають забезпечити нас всім необхідним. Це і ракети, які здатні вражати цілі на понад 300 км, новітні військові літаки, сучасні танки. На ядерний шантаж Росії відповідь від світової спільноти має бути вже зараз. І як мінімум це найсучасніше ППО, яке може гарантувати громадянам України безпеку. Адже це Україна сьогодні форпост демократії та безпечного життя світу. Ще раз! Світ має бути єдиним. Перемога України - це перемога всього світу", - додав він.