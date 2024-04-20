Палата представників США схвалила допомогу Україні: що далі

Палата представників США схвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію голосування в Палаті представників.
Законопроект про допомогу Україні підтримала більшість конгресменів в Палаті представників. "За" проголосували 311 конгресменів, проти - 112.
Загальний розмір законопроекту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 мільярда доларів. Третина цих коштів, саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.
Куди витратять решту коштів:
Також в рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Цей кредит матиме право списати американський президент, але тільки після виборів в США, запланованих на 5 листопада 2024 року.
Крім того, законопроект зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів.
Тепер законопроект відправлять на розгляд Сенату США. Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд вже найближчим часом, попри перерву, передбачену розкладом Сенату.
Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену. Як заявляв лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, документ відправлять на стіл президента відразу ж після голосування.
Водночас у Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет військової допомоги Україні від США буде виділений негайно відразу ж після остаточного схвалення законопроекту. За даними американського Politico, Україна може отримати артилерію та системи ППО, але остаточний розмір пакета допомоги ще невідомий.
Нагадаємо, американський Конгрес вже майже пів року розглядає запит президента США на додаткове фінансування допомоги Україні, оскільки виділені раніше кошти вже закінчилися.
Питання виділення допомоги Україні декілька місяців перебувало в глухому куті, але напад Ірану на Ізраїль став поштовхом для Конгресу. Детальніше про історію розгляду питання щодо допомоги Україні та зміст українського пакета - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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