Палата представників США схвалила допомогу Україні: що далі

Законопроект про допомогу Україні підтримала більшість конгресменів в Палаті представників. "За" проголосували 311 конгресменів, проти - 112.

Що в законопроекті про Україну

Загальний розмір законопроекту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 мільярда доларів. Третина цих коштів, саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

Куди витратять решту коштів:

13,8 млрд доларів - на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;

11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в Європі;

26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.

Також в рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Цей кредит матиме право списати американський президент, але тільки після виборів в США, запланованих на 5 листопада 2024 року.

Крім того, законопроект зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів.

Що далі

Тепер законопроект відправлять на розгляд Сенату США. Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд вже найближчим часом, попри перерву, передбачену розкладом Сенату.

Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену. Як заявляв лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, документ відправлять на стіл президента відразу ж після голосування.

Водночас у Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет військової допомоги Україні від США буде виділений негайно відразу ж після остаточного схвалення законопроекту. За даними американського Politico, Україна може отримати артилерію та системи ППО, але остаточний розмір пакета допомоги ще невідомий.