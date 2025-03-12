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Палата представників США підтримала фінансування уряду: результат вирішить Сенат

Середа 12 березня 2025 05:39
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Палата представників США підтримала фінансування уряду: результат вирішить Сенат Фото: крайній термін голосування - п'ятниця (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, Палата представників США підтримала законопроєкт і фінансування уряду. Тепер очікується голосування Сенату, який вирішить, чи буде урядовий "шатдаун" чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Спікер Майк Джонсон сьогодні домігся успіху у вирішальному голосуванні Палати представників щодо ухвалення плану президента Дональда Трампа з фінансування уряду восени, подолавши вкрай праву опозицію", - пише CNN.

Видання додало, що тепер законопроєкт про фінансування уряду має ухвалити Сенат США. Крайній термін - вечір п'ятниці.

"Сенату доведеться вирішити, чи підтримувати цей захід - або ж спровокувати розбирання витрат із Трампом і ризикнути потенційним закриттям", - ідеться в публікації.

Нагадаємо, днями лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключив оголошення в країні урядового "шатдауну". За його словами, якщо це станеться, то винними в призупиненні роботи уряду будуть демократи.

"Демократи хочуть цього. Вони хочуть зруйнувати країну. Тому я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

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