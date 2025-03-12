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Палата представителей США поддержала финансирование правительства: исход решит Сенат

Среда 12 марта 2025 05:39
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Палата представителей США поддержала финансирование правительства: исход решит Сенат Фото: крайний срок голосования - пятница (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, Палата представителей США поддержала законопроект и финансировании правительства. Теперь ожидается голосование Сената, который решит, будет ли правительственный "шатдаун" или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Спикер Майк Джонсон сегодня добился успеха в решающем голосовании Палаты представителей по принятию плана президента Дональда Трампа по финансированию правительства осенью, преодолев крайне правую оппозицию", - пишет CNN.

Издание добавил, что теперь законопроект о финансировании правительства предстоит принять Сенату США. Крайний срок - вечер пятницы.

"Сенату придется решить, поддерживать ли эту меру - или же спровоцировать разборку расходов с Трампом и рискнуть потенциальным закрытием", - говорится в публикации.

Напомним, на днях лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил объявления в стране правительственного "шатдауна". По его словам, если это произойдет, то виновными в приостановке работы правительства будут демократы.

"Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну. Поэтому я не могу вам сказать, но это может произойти. Этого не должно было произойти, и, вероятно, не произойдет", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

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