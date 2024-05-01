Палата представників США наступного тижня може розглянути відставку спікера Джонсона

Радикальна республіканка Грін хоче протягом наступного тижня "активувати" свою пропозицію про відставку Джонсона, яку вона внесла до Палати представників місяць тому. Після цього нижня палата Конгресу буде змушена його розглянути протягом двох днів.

"Щойно він (Джонсон - ред.) став спікером, він перетворився на людину, яку ніхто з нас не визнає", - зазначила республіканка.

Також вона додала, що поки Джонсон зберігає свою посаду, "у республіканців не буде більшості у Палаті представників".

При цьому прихильник пропозиції Грін республіканець Томас Массі визнає, що таке голосування, швидше за все, буде провалено.

Зазначимо, що Джонсона почали різко критикувати радикальні республіканці. Зокрема, вони незадоволені тим, що спікер ініціював розгляд законопроекту з фінансуванням для допомоги Україні.