Палата лордов Великобритании финансово зависима от России, - The Times

Фото: Палата лордов Британии (parliamentrevealed.org)

В расследовании издания говорится, что ряд пэров в Палате лордов тесно связан с Россией

Парламентарии Великобритании требуют от представителей Палаты лордов отказаться от своих финансовых интересов, связанных с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

Также парламентарии призывают ужесточить условия Кодекса поведения лордов в парламенте. В расследовании издания говорится, что ряд пэров в Палате лордов тесно связан с Россией, и поддерживал эти связи даже после химатаки в Солсбери.

В частности лорд Роберт Скидельски, занимающий пост в верхней палате британского парламента, оказался одним из членов совета директоров российской компании "Роснефть". В 2014 году он выступал в Палате общин и протестовал против введения санкций против России после аннексии украинского Крыма.

Лорд Понсонби Шалбредский, член Лейбористской партии, признался, что входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib. Последняя зарегистрирована на Кипре, но действует в России, говорится в материале.

Лорд Питер Траскотт получает доход за роль председателя консультативного совета Russian Gold Fund - фонд, который инвестирует в частные акции. В январе Траскотт называл "фантазией" утверждение, что Россия может устроить атаку против стран НАТО.

Он также призвал Лондон улучшать отношения с Кремлем. Его жена - Светлана Черникова - дочь российского полковника. Лорд Траскотт в комментарии The Times настаивал, что Russian Gold Fund - это якобы не российская компания и в ней "нет русских денег". Разоблачение разозлило британских парламентариев, говорится в материале. Депутат Палаты общин от Консервативной партии Боб Сили призвал лордов, которые работают на вражеские страны, отказаться от права участвовать в заседаниях парламента.

Напомним, ранее посол Британии в Нидерландах Питер Уилсон, заявил, что из-за инцидента с ОЗХО против России будут применены новые санкции.