Палата лордів Великобританії фінансово залежна від Росії, - The Times

Фото: Палата лордів Британії (parliamentrevealed.org)

У розслідуванні видання говориться, що ряд перів в Палаті лордів тісно пов'язані з Росією

Парламентарі Великобританії вимагають від представників Палати лордів відмовитися від своїх фінансових інтересів, пов'язаних з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

Також парламентарії закликають посилити умови Кодексу поведінки лордів в парламенті. У розслідуванні видання говориться, що ряд перів в Палаті лордів тісно пов'язані з Росією, і підтримували ці зв'язки навіть після хіматаки в Солсбері.

Зокрема лорд Роберт Скідельскі, що обіймає посаду в верхній палаті британського парламенту, виявився одним з членів ради директорів російської компанії "Роснефть". У 2014 році він виступав у Палаті громад і протестував проти введення санкцій проти Росії після анексії українського Криму.

Лорд Понсонбі Шалбредский, член Лейбористської партії, зізнався, що входить в раду директорів російської нафтогазової компанії RNG Joint Stock Company, а також її батьківської фірми Eastsib. Остання зареєстрована на Кіпрі, але діє в Росії, говориться в матеріалі.

Лорд Пітер Траскотт отримує дохід за роль голови консультативної ради Ukrainian Gold Fund - фонд, який інвестує в приватні акції. У січні Траскотт називав "фантазією" твердження, що Росія може влаштувати атаку проти країн НАТО.

Він також закликав Лондон покращувати відносини з Кремлем. Його дружина - Світлана Чернікова - дочка російського полковника. Лорд Траскотт в коментарі The Times наполягав, що Ukrainian Gold Fund - це нібито не російська компанія і в ній "немає російських грошей". Викриття розлютило британських парламентаріїв, йдеться в матеріалі. Депутат Палати громад від Консервативної партії Боб Сили закликав лордів, які працюють на ворожі країни, відмовитися від права брати участь у засіданнях парламенту.

Нагадаємо, раніше посол Британії в Нідерландах Пітер Вілсон, заявив, що через інциденту з ОЗХО проти Росії будуть застосовані нові санкції.