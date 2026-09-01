Палає завод "Новатек" під Петербургом: ГУР розкрило деталі успішного удару

"1 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної з Силами оборони України deepstrike-операції вгатили комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області на Росії", - йдеться у заяві.

Унаслідок удару уражено ключові елементи установки для переробки нафти, а також важливе технологічне обладнання.

Після влучання на заводі спалахнула масштабна пожежа. У розвідці підкреслили, що цей об'єкт безпосередньо живить війну РФ проти України.

Важливість порту Усть-Луга для РФ

Усть-Луга - один із найбільших торговельних портів Росії на Балтійському морі, розташований у Фінській затоці. Через нього транспортують значні обсяги стратегічної сировини, зокрема нафту, нафтопродукти, вугілля та мінеральні добрива.

У портовій зоні розміщені великі промислові та перевантажувальні комплекси, серед яких об’єкти компаній "Новатек" та "Єврохім". Через важливу роль порту для російської економіки та оборонно-промислового комплексу він уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.