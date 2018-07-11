У Пакистані жертвами вибуху терориста-смертника стали 12 осіб

В результаті атаки загинув кандидат партії на загальних виборах

В Пакистані у вівторок, 10 липня, терорист-смертник здійснив теракт під час з'їзду пакистанської партії "Авамі". Про це повідомляє Reuters.

Відзначимо, що партія виступає проти терористичної організації Талібан.

Згідно з інформацією видання, в результаті теракту загинули 12 людей, понад 50 людей отримали поранення. Повідомляється, що одним із загиблих став кандидат партії на загальних виборах Харун Білур. Вибори пройдуть 25 липня 2018 року.

Нагадаємо, в лютому в Пакистані американські військовослужбовці ліквідували заступника ватажка терористичної організації "Талібан" Халіда Мехсуда.