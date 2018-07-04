У Пакистані через сильні зливи та повінь загинули 6 осіб

Всі жертви були виявлені в місті Лахор, де затопило житлові райони

У Пакистані в місті Лахор через сильні мусонні дощі загинули шестеро осіб. Про це повідомляє АР.

"Сильні мусонні дощі призвели до повені в багатьох містах та поселеннях у Пакистані у вівторок, затопивши вулиці й ставши причиною загибелі шести осіб", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всі жертви загинули в місті Лахор, де були затоплені житлові райони.

Через недоліки каналізаційної системи були затоплені деякі вулиці в житлових районах.

За даними метеорологів, у липні в Пакистані очікуються ще сильніші дощі.

Сезон мусонів у Пакистані відбувається з липня по вересень.

Через дощі річки настільки розливаються, що відбуваються повені, через які гинуть люди і страждає інфраструктура.

Нагадаємо, в травні в Пакистані за чотири дні від спеки загинули близько 65 осіб. Температура сягала +44, деякі люди втрачали свідомість на вулицях міста, вмираючи до того, як їх доставляли в лікарню.