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У Пакистані через сильні зливи та повінь загинули 6 осіб

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 06:17
Фото: повінь у Пакистані (twitter.com/elyk_novak)
Фото: повінь у Пакистані (twitter.com/elyk_novak)

Всі жертви були виявлені в місті Лахор, де затопило житлові райони

У Пакистані в місті Лахор через сильні мусонні дощі загинули шестеро осіб. Про це повідомляє АР.

"Сильні мусонні дощі призвели до повені в багатьох містах та поселеннях у Пакистані у вівторок, затопивши вулиці й ставши причиною загибелі шести осіб", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всі жертви загинули в місті Лахор, де були затоплені житлові райони.

Через недоліки каналізаційної системи були затоплені деякі вулиці в житлових районах.

За даними метеорологів, у липні в Пакистані очікуються ще сильніші дощі.

Сезон мусонів у Пакистані відбувається з липня по вересень.

Через дощі річки настільки розливаються, що відбуваються повені, через які гинуть люди і страждає інфраструктура.

Нагадаємо, в травні в Пакистані за чотири дні від спеки загинули близько 65 осіб. Температура сягала +44, деякі люди втрачали свідомість на вулицях міста, вмираючи до того, як їх доставляли в лікарню.

 

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Теги публікації: Пакистан, наводнение, ливень  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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