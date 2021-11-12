В Пакистане прошли переговоры делегаций из США, России и Китая по поводу будущего Афганистана

После встречи было обнародовано совместное заявление с призывом к международному сообществу срочно предоставить гуманитарную помощь афганскому народу. Стороны также призывают Талибан сформировать представительное правительство, которое будет уважать права всех афганцев и обеспечит равные права для женщин и девушек. В заявлении говорится, что стороны приветствуют намерение Талибана обеспечивать безопасность воздушного пространства над страной. Участники переговоров осудили недавние теракты в Афганистане и призвали Талибан "оборвать все связи с международными террористическими группами".

Министр иностранных дел провозглашенного Талибаном правительства Амир Кхан Мутаки также присутствовал в Исламабаде, но не посетил переговоры официально, поскольку международное сообщество не признает легитимность его правительства. Следующая встреча состоится в Пекине, куда также пригласили представителей Талибана.

Встреча в Исламабаде состоялась спустя несколько недель после предварительных переговоров, в которых не участвовали США. В Индии также проходили переговоры о дальнейшей судьбе Афганистана, на которых присутствовали представители оборонных ведомств России, Ирана и пяти центральноазиатских стран. Китай и Пакистан, которые находятся в сложных отношениях, бойкотировали эту встречу.