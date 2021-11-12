ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Пакистане прошли переговоры делегаций из США, России и Китая по поводу будущего Афганистана

Новина українською →
Пакистан, Пятница 12 ноября 2021 05:33
В Пакистане прошли переговоры делегаций из США, России и Китая по поводу будущего Афганистана Фото: в Пакистане прошли переговоры делегаций из США, России и Китая по поводу будущего Афганистана (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В столице Пакистана Исламабаде прошли переговоры делегаций из США, России и Китая. Поводом стало будущее Афганистана, где усугубляется гуманитарный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

После встречи было обнародовано совместное заявление с призывом к международному сообществу срочно предоставить гуманитарную помощь афганскому народу. Стороны также призывают Талибан сформировать представительное правительство, которое будет уважать права всех афганцев и обеспечит равные права для женщин и девушек. В заявлении говорится, что стороны приветствуют намерение Талибана обеспечивать безопасность воздушного пространства над страной. Участники переговоров осудили недавние теракты в Афганистане и призвали Талибан "оборвать все связи с международными террористическими группами".

Министр иностранных дел провозглашенного Талибаном правительства Амир Кхан Мутаки также присутствовал в Исламабаде, но не посетил переговоры официально, поскольку международное сообщество не признает легитимность его правительства. Следующая встреча состоится в Пекине, куда также пригласили представителей Талибана.

Встреча в Исламабаде состоялась спустя несколько недель после предварительных переговоров, в которых не участвовали США. В Индии также проходили переговоры о дальнейшей судьбе Афганистана, на которых присутствовали представители оборонных ведомств России, Ирана и пяти центральноазиатских стран. Китай и Пакистан, которые находятся в сложных отношениях, бойкотировали эту встречу.

Ранее мы писали, что в Афганистане 25 боевиков ИГ сдались полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку