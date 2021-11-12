У Пакистані пройшли переговори делегацій з США, Росії та Китаю з приводу майбутнього Афганістану
У столиці Пакистану Ісламабаді пройшли переговори делегацій з США, Росії та Китаю. Приводом стало майбутнє Афганістану, де посилюється гуманітарна криза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Після зустрічі було оприлюднено спільну заяву із закликом до міжнародного співтовариства терміново надати гуманітарну допомогу афганському народу. Сторони також закликають Талібан сформувати представницький уряд, який буде поважати права всіх афганців і забезпечить рівні права для жінок і дівчат. У заяві йдеться, що сторони вітають намір Талібану забезпечувати безпеку повітряного простору над країною. Учасники переговорів засудили недавні теракти в Афганістані і закликали Талібан "обірвати всі зв'язки з міжнародними терористичними групами".
Міністр закордонних справ проголошеного Талібаном уряду Амір Кхан Мутакі також був присутній в Ісламабаді, але не відвідав переговори офіційно, оскільки міжнародне співтовариство не визнає легітимність його уряду. Наступна зустріч відбудеться в Пекіні, куди також запросили представників Талібану.
Зустріч в Ісламабаді відбулася через кілька тижнів після попередніх переговорів, в яких не брали участь США. В Індії також проходили переговори про подальшу долю Афганістану, на яких були присутні представники оборонних відомств Росії, Ірану і п'яти центральноазіатських країн. Китай і Пакистан, які перебувають у складних відносинах, бойкотували цю зустріч.
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