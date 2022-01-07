В Пакистане начинают кампанию по COVID-вакцинации женщин

Крупнейший город Пакистана Карачи начинает поквартирную кампанию по вакцинации женщин. В стране вакцинированных женщин намного меньше, чем мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Пакистан в пятницу, 7 января, сообщил о почти 1300 случаях коронавируса за сутки, что является самым высоким показателем за два месяца.

"Мы обнаружили, что значительная часть домохозяек не привита, они общаются и посещают свадьбы без масок", - сказал Касим Сирадж Сумро, парламентский секретарь по вопросам здравоохранения правительства провинции Синд.

Однако уровень вакцинации среди членов семьи мужского пола, которые выходят на работу, выше, чем среди женщин.

В кампании правительства провинции будут задействованы медицинские работники-женщины, которые уже давно играют важную роль в общенациональных кампаниях по вакцинации против полиомиелита в Пакистане.

В Пакистане две дозы вакцины получили около 70 миллионов человек, или 32% населения.