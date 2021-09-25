Пакистан призвал мировое сообщество к оказанию помощи Афганистану

"Если сейчас не обратить внимание на Афганистан, где, по данным ООН, половина населения находится в бедственном положении, то в следующем году за чертой бедности окажется около 90% жителей страны", - сказал он в виртуальном выступлении во время сессии Генассамблеи ООН.

Он предупредил, что гуманитарный кризис в Афганистане отразится не только на соседних с Афганистаном странах, но и на ситуации в мире в целом.

По словам премьер-министра Пакистана, гуманитарная помощь Афганистану должна быть оказана незамедлительно.

Он оптимистично отозвался о правлении талибов, заявив, что, по его мнению, их лидеры привержены соблюдению прав человека, формированию инклюзивного правительства и не пускают террористов на территорию страны.

Одновременно премьер обвинил США в том, что вместо благодарности за участие в борьбе с терроризмом в Афганистане, которая унесла жизни 80 000 пакистанцев, США выступили с обвинениями Пакистана в поддержке талибов.