Пакистан отримав першу партію нафти із РФ

До пакистанського порту Карачі прибула перша партія російської сирої нафти зі знижкою в рамках нової угоди, укладеної між Ісламабадом та Москвою.

Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Розвантаження нафти з РФ відбуватиметься у понеділок, 12 червня.

"Це перше в історії постачання російської нафти до Пакистану та початок нових відносин між Пакистаном та Російською Федерацією", - зазначив Шаріф.

Глава пакистанського уряду також подякував усім, хто став "зробив свій внесок у втілення в життя обіцянок імпорту російської нафти".

Оплата за нафту залишається під питанням

Тим часом поки не зрозуміло, як Ісламабад здійснюватиме оплату. Як повідомляє агентство Reuters, нафта зі знижкою стала для Пакистану полегшенням, оскільки країна зіткнулася з кризою платежів і ризикувала оголосити дефолт за своїм боргом.

Нещодавно Пакистан оголосив про план дозволити бартерну торгівлю з РФ, Афганістаном та Іраном, що, на думку аналітиків, може знизити потребу в доларах та ризик транскордонної контрабанди енергоносіїв.

Імпорт енергоносіїв становить більшу частину зовнішніх платежів Пакистану. Очікується, що імпорт сирої нафти до країни досягне 100 000 барелів на день після прибуття першої партії.

РФ орієнтується на інші ринки

Таке постачання нафти Пакистану дає РФ новий ринок збуту, крім продажів до Індії та Китаю, оскільки Москва перенаправляє нафту із західних ринків через санкції через свою повномасштабну війну проти України.

Зазначимо, що країни Заходу встановили цінову стелю в 60 доларів за барель для всіх, хто купує російську нафту в рамках санкцій проти Москви, однак, згідно з трейдерами та розрахунками Reuters, Індія та Китай платять ціни вище за цю межу.

Нагадаємо, що перше замовлення на знижену ціну російську нафту Пакистан зробив у квітні.

Додамо, як заявив посол Пакистану в США Масуд Хан, Пакистан купує російську сиру нафту зі знижкою за згодою Штатів.