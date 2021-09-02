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Пакистан отказался принимать беженцев из Афганистана: страна приняла около 3,5 млн афганцев

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Иламабад, Четверг 02 сентября 2021 15:55
Пакистан отказался принимать беженцев из Афганистана: страна приняла около 3,5 млн афганцев Фото: Пакистан отказался принимать беженцев из Афганистана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана. Их в стране уже находится около 3,5 млн афганцев. Несмотря на это к сухопутному переходу Спин-Болдак-Чаман на пакистано-афганской границе стремятся тысячи желающих покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Только в среду, 1 сентября, не менее 5 тысячам афганцам было отказано во въезде в Пакистан на пропускном пункте Спин-Болдак, отмечает телеканал. По данным его источника, эта цифра может быть намного больше.

Несмотря на отказ пакистанских властей принимать беженцев из Афганистана люди продолжаются стремиться к границе с Пакистаном. На КПП Спин-Болдак скопились тысячи афганцев, желающих покинуть страну. Вчера в давке там погиб по меньшей мере один человек.

"Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту", - рассказал телеканалу один из очевидцев.

Напомним, днем ранее власти ЮАР отказались принимать беженцев из Афганистана.

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