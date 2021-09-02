Пакистан отказался принимать беженцев из Афганистана: страна приняла около 3,5 млн афганцев

Власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана. Их в стране уже находится около 3,5 млн афганцев. Несмотря на это к сухопутному переходу Спин-Болдак-Чаман на пакистано-афганской границе стремятся тысячи желающих покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Только в среду, 1 сентября, не менее 5 тысячам афганцам было отказано во въезде в Пакистан на пропускном пункте Спин-Болдак, отмечает телеканал. По данным его источника, эта цифра может быть намного больше.

Несмотря на отказ пакистанских властей принимать беженцев из Афганистана люди продолжаются стремиться к границе с Пакистаном. На КПП Спин-Болдак скопились тысячи афганцев, желающих покинуть страну. Вчера в давке там погиб по меньшей мере один человек.

"Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту", - рассказал телеканалу один из очевидцев.