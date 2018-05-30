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Интервью

Пакистан и Индия подписали соглашение о прекращении огня в Кашмире

НовостиПолитика    30.05.2018 - 17:03
Фото: место событий в Кашмире (twitter.com/juned_wani)
Фото: место событий в Кашмире (twitter.com/juned_wani)

Они договорились принять меры для обеспечения мира

Пакистан и Индия подписали соглашение о прекращении огня в спорном регионе Кашмир в Гималаях. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, пакистанские и индийские военные договорились избегать взаимных артиллерийских обстрелов в спорном гималайском регионе Кашмир.

Соответствующее соглашение было заключено вечером во вторник, 29 мая, во время специальной горячей линии, сообщили пакистанские военные, передает агентство AP.

Отмечается, что стороны "согласились принять искренние меры по улучшению имеющейся ситуации, обеспечение мира и избежания трудностей для мирных жителей вдоль границы". В этом месяце в регионе Кашмир погибли несколько военных и мирных жителей.

Также сообщается, что стороны договорились выполнить соглашение 2003 года о прекращении огня, а также принять меры, чтобы "в дальнейшем прекращения огня не нарушалось обеими сторонами".

Напомним, ранее стало известно, что 13 февраля 2018 года Индия предупреждала Пакистан, что заставит страну заплатить за атаку на военный лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир.

Известно, что 10 февраля вооруженные группировки совершили набег на лагерь индийской армии. Бой длился около 36 часов до вечера 11 февраля. Ликвидировали трех боевиков.

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Теги публикации: Пакистан, Индия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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