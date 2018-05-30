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Пакистан та Індія підписали угоду про припинення вогню у Кашмірі

НовиниПолітика    30.05.2018 - 17:03
Фото: місце подій у Кашмірі (twitter.com/juned_wani)
Фото: місце подій у Кашмірі (twitter.com/juned_wani)

Вони домовилися ужити заходів для забезпечення миру

Пакистан та Індія підписали угоду про припинення вогню у спірному регіоні Кашмір у Гімалаях. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, пакистанські та індійські військові домовились уникати взаємних артилерійських обстрілів у спірному гімалайському регіоні Кашмір.

Відповідна угода була укладена ввечері у вівторок, 29 травня, під час спеціальної гарячої лінії, повідомили пакистанські військові, передає агенція AP.

Зазначається, що сторони "погодилися вжити щирі заходи щодо покращення наявної ситуації, забезпечення миру та уникнення труднощів для мирних жителів уздовж кордону". У цьому місяці в регіоні Кашмір загинули кілька військових та мирних жителів.

Також повідомляється, що сторони домовилися виконати угоду 2003 року щодо припинення вогню, а також вжити заходів, щоб "надалі припинення вогню не порушувалося обома сторонами".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 лютого 2018 року Індія попереджувала Пакистан, що змусить країну заплатити за атаку на військовий табір в індійському штаті Джамму і Кашмір.

Відомо, що 10 лютого збройні угруповання здійснили набіг на табір індійської армії. Бій тривав близько 36 годин до вечора 11 лютого. Було ліквідовано тьрох бойовиків.
 

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Теги публікації: Пакистан, Індія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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