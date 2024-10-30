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Падіння уламків БПЛА на Солом'янці в Києві: постраждали 9 людей, серед них дитина

Фото: наслідки атаки на Київ 30 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

У житловому будинку в Соломʼянському районі Києва, куди влучили уламки безпілотника, наразі девʼятеро постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Серед постраждалих - 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці.

Пожежу, за словами Кличка, в будинку ліквідували. Рятувальні служби працюють на місці. Медики теж чергують на місці.

Оновлено о 05:21. У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах девʼятиповерхівки. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано. 9 осіб постраждали.

Також пожежа виникла в 8-поверховій адміністративній будівлі. Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами. Працювала ППО. Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці і пожежу внаслідок падіння уламків дрону в тому ж районі.

Наразі відомо про пожежу на 2 і 3 поверхах багатоповерхового житлового будинку, а також в багатоповерховій адміністративний будівлі.

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КиївВійна Росії проти України