Падіння цін на бензин припинилося, дизель та автогаз дешевшають на АЗС
Фото: ціни на бензин зростають на АЗС (Getty Images)
Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 6 березня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Бензин подорожчав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,52 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне пальне - 49,27 гривень за літр (-0,16 гривень), на автогаз - 23, 49 гривень за літр (-0,17 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.
За лютий бензин подешевшав на 2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз – на 10,5%.