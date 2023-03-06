Падіння цін на бензин припинилося, дизель та автогаз дешевшають на АЗС

Фото: ціни на бензин зростають на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 6 березня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Бензин подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,52 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне пальне - 49,27 гривень за літр (-0,16 гривень), на автогаз - 23, 49 гривень за літр (-0,17 гривні). Роздрібні ціни в Україні: