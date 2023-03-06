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Падіння цін на бензин припинилося, дизель та автогаз дешевшають на АЗС

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 13:30
Падіння цін на бензин припинилося, дизель та автогаз дешевшають на АЗС Фото: ціни на бензин зростають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 6 березня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Бензин подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,52 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне пальне - 49,27 гривень за літр (-0,16 гривень), на автогаз - 23, 49 гривень за літр (-0,17 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Падіння цін на бензин припинилося, дизель та автогаз дешевшають на АЗС

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За лютий бензин подешевшав на 2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз – на 10,5%.

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Ціни на бензин
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