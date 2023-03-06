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Падение цен на бензин приостановилось, дизель и автогаз дешевеют на АЗС

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 13:30
Падение цен на бензин приостановилось, дизель и автогаз дешевеют на АЗС Фото: цены на бензин растут на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены дизельное топливо и автогаз в Украине 6 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,52 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 49,27 гривен за литр (-0,16 гривен), на автогаз - 23,49 гривен за литр (-0,17 гривен).

Розничные цены в Украине:

Падение цен на бензин приостановилось, дизель и автогаз дешевеют на АЗС

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

За февраль бензин подешевел на 2,4%, дизельное топливо на 5,1%, автогаз - на 10,5%.

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Цены на бензин
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